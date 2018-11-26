Beyşehir'de fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında birinci gelen eserin sahibi ile sergileme alan isimlere ödülleri verildi.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Devlet Hastanesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Öğretmenler Günü münasebetiyle “Başöğretmenin ışığında” isimli fotoğraf yarışması düzenlendi. Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün sosyal medya hesabında sanal ortamda düzenlenen yarışmada jüri üyeleri Mustafa Ünal'ın eserini birinciliğe layık gördü. En çok beğeni ve sergileme alan fotoğraflar da belirlendi. Yarışma sonunda Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde ödül töreni düzenlendi. Programda fotoğraf yarışması slayt gösterisinin ardından söyleşi bölümünde Beyşehir Devlet Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Gökalp “her öğretmen bir doktor, her doktor bir öğretmendir” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Ardından yarışmada birinci olan ve sergileme alan isimlere para ödülleri ile katılım belgeleri verildi. Programın sonunda yarışmada ödül ve sergileme kazanan eserlerin sergi açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, ardından sergiyi gezdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenledikleri fotoğraf yarışmasına katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür ederken, birinci gelen ve sergileme kazanan isimleri kutladı.