Beyşehir'de “Hakkın sesi Mehmet Akif Ersoy” konferansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında ‘Hakkın Sesi Mehmet Akif Ersoy' konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı, Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde ortaklaşa gerçekleştirilen konferansta konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Caner Arabacı, İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk ve gençlik yıllarından bahsetti. Ersoy'un gençlere çok önem verdiğini anlatan Arabacı, Ersoy'un her zaman milli bir duruş sergilediğini, balkan harbinde, cihan harbinde ve milli mücadele döneminde bundan hiçbir taviz vermediğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un yerli, milli ve tutarlı bir vatan şairi olduğunu ifade eden Arabacı, kültür ve değerler anlamında yeryüzünde tek bile olsa lazım olan biri olduğunu kaydetti.

Programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri seslendirildi. Konferansının ardından Prof. Dr. Caner Arabacı'ya günün anısına tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin maketi ve çeşitli hediyeler verildi.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Belediyesi Kültür Sorumlusu Eyüp Yağcıoğlu, akademisyenler, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.