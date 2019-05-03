Beyşehir'de hayırsever ailenin yaptırdığı cami dualarla ibadete açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayırsever ailenin hastane yerleşkesinde yaptırdığı cami dualarla ibadete açıldı.

Beyşehir'in Esentepe Mahallesindeki Yeni Devlet Hastanesi Yerleşkesi'nde hayırsever Fatma Karadağ ve ailesi tarafından yaptırılan Fatma Savaş Karadağ Camisi, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreninde yapılan dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılış töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, hayırsever Karadağ ailesini yaptırdığı camiden dolayı tebrik ederken, “Öyle bir eser bırakıyorlar ki, inşallah mizanlarına yazılacak ailemizin. Yaradan diyor ki, ‘huzura üryan doğdunuz, üryan geleceksiniz'. Yalan bir dünya. O yüzden Fatma ve Savaş Karadağ ailesini kutluyorum. Çok büyük bir eser bu. Bunun için de yaradanla buluşulacak, ruh orada secdeye kapandığında içinden geçenleri yaradan huzurunda dökecek. O duygular içinde insanlar doğrulara dönecek, yanlışı varsa bile dış kapıda içeride diyecek ki, ‘yanılıyorum, insanlığa hizmet, halka hizmet, hakka hizmet olduğunu' çıkıp kapıda yine söyleyecek. O duygular içinde ben bu eserin, manada ölçüyle herhangi bir sıfatla tarifi mümkün olmayan bu caminin bizleri bir araya getiren inancın, imanın yaşandığı, yaradan huzurunda buluştuğumuz bu evin, bizlere, şehrimize, bölgemize ve değerli Fatma ve Savaş Karadağ ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, cami yapmanın Allah nezdinde çok büyük bir sevap olduğunu dile getirerek, “Fatma Savaş Karadağ Camisi'nin tek başına hayırsever bir ailemiz tarafından yapılması münasebetiyle ailemizi tebrik ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun diyorum”diye konuştu.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ise, “Bugün hep birlikte devlet millet kaynaşmasının çok güzel bir örneğine tanıklık ediyoruz. Devletimiz 5 yıldızlı bir hastane yapmış vatandaşımızın hizmetine sunmuş, vatandaşımız, milletimiz de yine 5 yıldızlı bir cami yapmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş. Böyle bir cami ki fiziki güzelliği zaten ortada, fonksiyonel olarak da engellisinden çocuğuna kadar, kütüphanesine kadar her şey düşünülmüş bir yapı. Gerçekten bu çağımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir cami, sıradan bir eser değil, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Caminin açılışı dualarla gerçekleştirildi

Konya İl Müftü Yardımcısı Musa İmamoğlu ise, “Caminin tabanından tavanına kadar, işçisinden, amelesine, mimarına, mühendisine kadar hepinizden Allah razı olsun. Allah mizanınıza koysun diyorum. Bu camimizin ve bütün mabedlerin hayırlara, birliğimize, beraberliğimize, dirliğimize, vahdetimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Beyşehir Müftüsü Sami Büyükalkan da, “Rabbimiz hayıra vesile kılsın inşallah. Peygamberimiz; ‘kim bir mescid inşa ederse Allah da onun için cennette bir köşk inşa eder' buyuruyor. Bu inançla, bu gaye ile temeli atılıp bugüne gelen bu camimizin yapımında emeği geçen başta Karadağ ailesi olmak üzere tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Karadağ ailesinin de cennette bir yatırımı oldu, Allah kabul eylesin” şeklinde sözlere yer verdi.

Karadağ ailesi adına konuşan Yusuf Vehbi Eren ise, camilerin, toplayan, birleştiren anlamı taşıdığını dile getirerek, “Ülkelerde dini, manevi ve milli ve dini yapılar bir ülkenin tapu senetleri anlamındadır. Bu nedenle de cami yapımını özellikle mühimsiyoruz. Bundan 7 ay önce, ‘mescitler, Allah'a ve ahirete inanan, namazını kılan, zekatını veren ancak yalnız Allah'tan korkan ve çekinenler tarafından inşa edilir' düşüncesi ile bu caminin inşaatına karar verildi. Yine sevgili Peygamber Efendimizin, ‘camiler yeryüzünde Allah'ın evleridir' hadis-i şerifi hükmüne uygun olarak elimizden gelen bütün çaba ve gayretleri göstererek Allah'a şükürler olsun bugün bu caminin açılışını sağlamış durumdayız. Devletimiz aslında büyüktür, güçlüdür, devletimiz ulu bir çınardır, devletin bizim böyle bir yatırımda vatandaşın yardımına ihtiyacı yoktur maddeten ama devlet millet işbirliğini, milletin devletinin yanında olması özelliğini gösterdiği için bunu önemli görüyorum. Biz bu ulu çınarın bir yaprağında eğer bir damla su olabildiysek, ne mutlu bize diyorum.”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından ilahi dinletisi sunulurken, Kur'an-ı Kerim okundu. Programda daha sonra cami yapımında emeği geçen isimlere teşekkür plaketi takdimlerinin ardından dualar eşliğinde kurdela kesimi yapılarak caminin ibadete açılışı gerçekleştirildi. Camide kılınan ilk Cuma namazı sonrasında törene katılan protokol ve davetlilere yemek ikram edildi.