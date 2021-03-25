Beyşehir'de ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere yardım kampanyası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere giyim ve gıda yardımında bulunuldu.

Beyşehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Konya'da faaliyet gösteren Tarihi Bedesten Derneği koordinesinde Beyşehir'de yaşayan ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere kışlık kıyafet ve gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerinin dağıtıldı.

Beyşehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Telli, Beyşehir merkez ve dış mahallelerde muhtarlıklar aracılığıyla yardım faaliyetinin yürütüldüğünü ve bu kapsamda 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirterek, "Yardım yaptığımız aileler arasında ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Afganlı mülteciler de yer alıyor. Kampanya esnasında küçük çocuklarımızı da oyuncaklar hediye ederek sevindirmeyi de unutmadık. Yardım kampanyamıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Hepsinden de Allah razı olsun" dedi.