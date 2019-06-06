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Beyşehir'de ilçe protokolü bayramlaştı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.


Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Beyaz Park Aile Çay Bahçesinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde Kaymakam Yusuf Özdemir ve Belediye Başkanı Adil Bayındır programa katılan ilçe protokolü ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Kaymakam Özdemir, yaptığı konuşmada, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Herkesin bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.


“Birlik, dirlik içinde bir bayram geçiriyoruz”


Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşmasında, ilçe protokolü ve tüm Beyşehir halkının bayramını tebrik ederek, “Birlik, dirlik içerisinde, sükunet içerisinde iyi bir bayram geçiriyoruz. Halkımızın bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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