Beyşehir'de ilçenin güvenliği masaya yatırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısında ilçenin güvenliği masaya yatırıldı.

Toplantı, Beyşehir Kaymakamlığının himayesinde Öğretmenevi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen suç önleme faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirmekte olduklarını belirterek, "Beyşehir'de sağlanan huzuru, vatandaşlarımızın yardım ve desteği olmadan sağlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla ilçemizde tesis edilen bu huzur ortamının oluşmasında sivil toplum ve kamu kuruluşlarımız ile Beyşehir halkımıza ve yerel basına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Emniyetin diğer birimlerinin önceki aylarda suçla mücadele ve suç oluşmadan suç ve suçluya karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında katılımcılara sunumla bilgilendirmede bulunuldu. Suç önleme konusunda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun artırılmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri güvenlik konusundaki taleplerini dile getirdi. Toplantıda, katılımcılar, suçla mücadele ve güvenli bir kent yaşamının oluşması için ilçenin güvenlik birimlerine ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirttiler.

Toplantıya Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar katıldı.