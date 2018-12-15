Beyşehir'de jandarmadan kadınlara seminer

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca kadınlara yönelik aile içi şiddet konulu seminer düzenlendi.

İlçeye bağlı Huğlu Mahallesinde Konya Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Merkezinde eğitim alan kursiyer kadınların katılımıyla gerçekleşen seminerde, ‘Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum, davranışların ortadan kaldırılması amacı ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi' konuları anlatıldı. Kadın jandarma personelinin sunumunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgiler paylaşıldı.

Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik gerçekleşen seminerlerin süreceği öğrenildi.