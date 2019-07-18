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Beyşehir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi ile 210 kök kenevir ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi ile 210 kök kenevir ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üstünler Mahallesi'nde açık alanda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığını belirledi. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında operasyon için düğmeye basan ekipler, 3 şahsın ekilen bitkilerin sulama ve bakımını yaptığını tespit etti. Efle mevkisine gelen ekipler, ağaçlık alan içerisinde yasa dışı olarak ekilen kenevirler ile sökülerek kurumaya bırakılan kubar esrar maddesi buldu. Ekipler, 1 kilo 86 gram kubar esrar maddesi, 210 kök kenevir bitkisi ve 4 adet sulama kovası ele geçirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimi suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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