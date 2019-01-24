Beyşehir'de kan bağışı seferberliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki kan alma tırında yürütülen ve 5 gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kan bağışı yapabilmek için Anıt Alanında sıraya girdi. Kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve personeller de destek verdi. Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer, yaptığı açıklamada, kan bağışı yapmanın bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, bir ünite kanın üç can birden kurtarabildiğini belirtti. Koçer, kanın yapay olarak üretilemeyen ve kaynağı sadece insan olan bir sıvı olduğunu vurgularken, “Kampanyamıza destek veren ilçe yöneticilerimize, kurum müdürlerimize, kamu personelimize, esnaflarımızı ve vatandaşlarımıza bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Sağlıklı olan herkesi Kızılayımızın düzenlediği bu ve benzeri kan bağışı kampanyalarına destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.