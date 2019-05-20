Beyşehir'de kanal ve kanaletlerde temizlik çalışması

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan su taşkın ve tahliye kanalı ile sulama kanaletlerinde yaklaşan yaz dönemi öncesinde temizlik çalışması yapabilmek için seferber oldu.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir el atılmadığı için içerisinde oluşan çamur ve balçıkla birlikte yer yer bir metre uzunluğa sahip ot ve sazlıkların meydana geldiği DSİ'ye ait taşkın ve tahliye kanallarını temizlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt mevkisindeki su taşkın ve tahliye sulama kanalı iş makinelerinin devreye girmesi ile uzun süren mesainin ardından içerisi balçık, çamur ve sazlıklardan temizlendi. Tarımsal alanlara su akışını sağlayan kanaletlerde de yaz dönemi öncesinde çiftçilere ait ekili arazilerin sulama noktasında sıkıntı yaşamaması için benzer çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, kanaletler yabani ot ve içerisindeki çamur ve balçıklardan arındırıldı.

Yürütülen temizlik çalışmaları ile kanal ve kanaletlerin su akışı noktasında yeniden görevini yapacak duruma gelmesi sağlanırken, sinek ve larva üreme yatağı olmasının da önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.