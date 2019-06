Beyşehir'de kent konseyi kuruluyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesinin öncülüğünde kent konseyi kuruluyor. Kent konseyinin oluşturulması için düzenlenecek ilk toplantı 10 Haziran'da Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede kurulacak Beyşehir Kent Konseyine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kent konseyinin günümüzde yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen bir oluşum olduğunu belirten Başkan Bayındır, “Her şehrin, her köşesindeki vatandaşının, her yeteneğin birleştirilerek oluşturulduğu, her yetenek derken kadın erkek ayrımı yapmadan, şehri için ‘Benim şu fikrim var' diyenlerin bir araya geldiği, ‘Ben Beyşehir için varım' diyenlerin bir araya geldiği bir felsefeyi, önce Beyşehir felsefesini kent konseyi ile şekillendirmek istedik. 10 Haziran'da saat 14.00'te Kültür Merkezimizde bununla ilgili ilk toplantı yapılacak. Amacımız, Beyşehir halkının bilgisinden, bilgi birikiminden, dağarcığından ne çıkarırsak onu şehir lehine kullanabilmektir. Bu maksatla beyinleri, düşünen adamları, düşüncesi olanları bir araya getirip birlikte şehri daha nereye taşıyabiliriz, neleri yaparsak daha iyi olur, Beyşehir tartışmasını açabileceğimiz bir ortamdır kent konseyi” şeklinde konuştu.

Kurulacak kent konseyinde görev yapacak çeşitli komisyonların da yer alacağını söyleyen Bayındır, “Hep birlikte üreten demiştik, hep birlikte üreteni, hayvancılık, tarım, eğitim, turizm ve şehrimizin beklediği sanayi ve idari manada daha neleri yaparsak daha nelere gideriz, birbirimize sahip olma anlamında, bir olma anlamında konseyin yapacaklarını gün geldikçe hep beraber göreceğiz. Kent konseyinin Beyşehir için iyi bir gelişme olduğunu söylemek istiyorum. Halkımızı davet edeceğiz ki onlar da gelip dinleyebilecekler ve kent konseyi toplantılarının hepsi halka açık da olacak, halkla beraber olacak” ifadelerini kullandı.