Beyşehir'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere “KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” verildi.

Beyşehir Kaymakamlığında düzenlenen programda konuşan Beyşehir Kaymakam Vekili ve Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, gazilere teşekkür ederek, “Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Birliğimize, bütünlüğümüze nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin. Sizler bu devletin bölünmez bütünlüğü için gözünüzü kırpmadan ölümü göze alan vatan evlatlarısınız. Bizlerin sizlere hem sadakat borcumuz hem de vefa borcumuz var. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin kamu makamları önünde büyük itibarı bulunmaktadır ve bu itibarı burada kelimelerle anlatamam, devletimiz için çok değerli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Zaten hükümetimiz şehit yakınlarımıza ve gazilerimize göstermiş olduğu davranışlarla, onlar için geliştirmiş olduğu politikalarla, eylemlerle devlet için ne kadar önemli olduğunuzu gözler önüne sermektedir. Burada 1974 yılında devletimizin Kuzey Kıbrıs'a yapmış olduğu çıkartmada görev alarak gazilik unvanını almış bulunan siz vatandaşlarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Tabi devletimiz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sizlere burada bir madalya takdiminin yapılmasını talimatlandırmışlardır” dedi.

Kaymakam Doğan, daha sonra Beyşehir'de yaşayan Kıbrıs gazileri Mehmet Gümüşkan, Ali Vehbi Kale, Ekrem Karşıyaka, Hasbi Toptaş, Hüseyin Özçölmek, Mehmet Kelleci, Zeki Selvi, Zekeriya Taşaçıkan, Osman Kenar, Ramazan Özkan, Yılmaz Özeren, Mehmet Damar, Mehmet Kılıç ve Fikri Yılmaz'a madalya ve beratlarını takdim etti.