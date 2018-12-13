Beyşehir'de kurayla gelen iş sevinci

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle geçici olarak istihdam edilecek işçiler, başvuru sayısının fazla olması sebebiyle noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.

İŞKUR'un TYP kapsamında 6 ay süreyle Beyşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilecek 45 personel için şartları uyan 120 kişi başvuruda bulundu. Müracaat sayısı fazla olunca noter huzurunda kura çekimiyle çalıştırılarak 45 geçici işçi belirlendi. Beyşehir Belediyesi eski hizmet binasında kura çekimi öncesinde İŞKUR yetkilileri başvuru sahiplerini bilgilendirdi, ardından kura çekilişleri yapıldı. Kura çekimi sonucu 6 ay süreyle belediyede çalışma hakkı kazananlar sevinç, kurada ismi çıkmayanlar ise üzüntü yaşadı.

Kurayla gelen iş sevincini yaşayan Sevim Ceylan, “İş çıktığı için çok mutlu ve sevinçliyim. Çocuk okutuyorum. Allah bana muradımı verdi. Teşekkür ediyorum, belediye başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Işıl Yanmaz ise, “3-4 senedir yazılıyorum ama çıkmıyordu, bugün kurada çıktı. Sevindim, çünkü çocuklarım var üniversitede okuyan, lisede okuyan. Eşim de emekli olunca ona destek olmak istemiştim. Allah herkese sağlık ve güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

Kura sonucu istihdam imkanı bulan bir başka isim olan Keziban Gökçen de, “Çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Bütün iş arayanlara iş versin Rabbim. Geçim çok zor, yani. Allah razı olsun belediyemizden, işverenlerimizden. Bayağıdır da bekliyordum bu anı. Kaç defa başvurduysam çıkmadı ama bu sefer çıktı. Duygumu anlatamam ben” diye konuştu.

TYP kapsamında çalışacak 45 personelin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Beyşehir Belediyesinde 6 ay süreyle görevlendirileceği, maaş ve sigortalarının ise İŞKUR tarafından karşılanacağı belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesinde İŞKUR bünyesinde bu yıl da 90 kişi istihdam ettiklerini, bunlardan halen 45'inin yılsonuna kadar kurumlarında mesai yapmaya devam edeceğini söyledi. Özaltun, “İŞKUR bünyesinde istihdamla belediyemiz bünyesinde çalışarak kurumumuza ve ilçemize önemli hizmetlerde bulunan personelimize teşekkür ederken, yeni yıldan itibaren aynı kapsamda aramızda olacak yeni personelimize de işlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışma süresi içerisinde kendilerine kolaylıklar diliyorum” dedi.