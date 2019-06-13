Beyşehir'de kursiyerler el emeklerini sergiledi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kursiyerler yıl içerisinde el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı geleneksel el sanatları çalışmalarını açılan sergide görücüye çıkardı.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim döneminde açılan geleneksel el sanatları kursu tamamlandı. Kursun bitiminin ardından kursiyerlerin el emeği göz nuru dökerek hazırladığı aralarında Kurs Öğretmeni Hüsna Kesme'nin rolyef sanatı eserlerinin de yer aldığı çalışmalar ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Beyşehir Gölü Milli Parklar İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ndeki serginin açılışında kürsüye gelen Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, insanların hayatları boyunca kendisine ihtiyaç hissettiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları sadece okul yıllarında öğrenmesi veya kazanmasının mümkün olmadığına işaret etti. Kaymakam Özdemir, yaygın eğitim kurumlarından Halk Eğitim Merkezleri'nin bu kapsamda yürüttüğü faaliyet ve kursların günümüzde çok önemli olduğunun altını çizdi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper de ise, Halk Eğitim Merkezleri olarak Milli Eğitim Bakanlığının görünen bir yüzü olduklarına vurgu yaparak, "Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, HEM olarak yaş farkı gözetmeksizin 7'den 77'ye tüm insanımızın eğitimi, hobi ve alışkanlıkları, istekleri doğrultusunda çok sayıda faaliyetler yapan, kurslar açan bir kurumuz. Bugün bu faaliyetlerimizin hepsini değil ama kısmi örneklerini hep beraber gezip göreceğiz. Bizim kurum olarak bir yılık karnemizin de,aynı zamanda icraatımızın da bir göstergesi olarak bu açılışını yapacağımız sergimizi gezmiş olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında yıl sonu sergisinin açılışı Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve ilçe protokolünün diğer mensupları tarafından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Protokol ve davetliler daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler aldı.