Beyşehir'de kütüphaneden en çok faydalananlara ödül

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 58'inci Kütüphane Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Beyşehir İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Halk Kütüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt, kütüphanelerin okuma ve öğrenmeye hizmet eden kuruluşlar olduğunu belirtti. Kurum olarak yürüttükleri faaliyetler ve Beyşehir kütüphanesinin kuruluş tarihçesi hakkında da rakamsal bilgiler veren Yeşilyurt, toplam 41 bin 891 kitabın bulunduğu Beyşehir Kütüphanesi'nden geride kalan 2021 yılı içerisinde 28 bin 695 okuyucunun faydalandığını söyledi. Kütüphaneden istifade edenlerden 16 bin 937'sinin yetişkin, 11 bin 758'inin ise çocuk olduğunu belirten Yeşilyurt, “Toplam okuyuculardan 13 bin 825'i erkek, 14 bin 870'i kadındır. 2021 yılı sonu itibariyle toplam üye sayımız 7 bin 677 olup, bunlardan bin 605'i çocuk, 5 bin 722'si yetişkindir. Toplam üyelerimizden 3 bin 161'i erkek, 4 bin 166'sı ise kadındır. Üye olan okuyucularımız yıl içerisinde 8 bin 310 kitabı evlerde okumak üzere ödünç almışlardır” dedi.

Kemal Yeşilyurt, Beyşehir Kütüphanesi'ne bağlı olarak ilçeye bağlı Doğanbey ve Yenidoğan mahallelerinde de birer kütüphanenin mahalle sakinlerine hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken, kütüphaneden en çok faydalanan okuyuculara ödülleri verildi. Program, kitap sergisi açılışı ile son buldu. Hafta dolayısıyla, 30 Mart günü da İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde “81 ilde kitap okuyoruz” etkinliği çerçevesinde kitap okuma kampanyası gerçekleştirilecek.