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Beyşehir'de mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim semineri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, mahalle muhtarı olarak seçilen isimler için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde, mahalle muhtarı olarak seçilen isimler için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.


Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, mahalle muhtarlarına kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı. Ayrıca, muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi (MUBİS) konuları hakkında bilgiler verildi. Toplantıya katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de yaptığı konuşmada, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.


Toplantıya, Kaymakam Yusuf Özdemir, daire emirleri, merkez ve dış mahalle muhtarları katıldı.

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