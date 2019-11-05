İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyşehir'de ‘maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, lösemi haftası dolayısıyla ’maskeme değil, gözlerime bak’ farkındalık etkinliği düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lösemi haftası dolayısıyla 'maskeme değil, gözlerime bak' farkındalık etkinliği düzenlendi.


Lösemili hastalara destek vermek amacıyla Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenler ve katılımcılar toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı. Etkinlikte hastalık hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, löseminin bulaşığı bir hastalık olmadığı, hastaların maskeleri, etraflarından mikrop almamak ve korunmak için kullandığı belirtildi. Löseminin her yaşta görülebileceğine dikkat çekilirken, löseminin çaresi olmayan bir hastalık olmadığı, aksine iyi bir tedavi ve moral desteği ile yüzde 85'lere varan oranda iyileşme sağlanabilen bir hastalık olduğu vurgulandı. Aynı okulda öğrenim gören ve 15 yaşındayken “Hodgkin Lenfoma” kanseri teşhisi konulan Aysu Gümüşkan'a da öğrenci arkadaşları tarafından moral ve destek vermek amacıyla başına taç takıldı. Programın sonunda okuldaki tüm öğrenciler ve katılımcılar asker selamı vererek hep birlikte İstiklal Marşı okudu.


Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Okul Müdürü İrfan Karabacak, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.