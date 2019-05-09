Beyşehir'de öğrenci yurdunda yangın tatbikatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci yurdunda yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlükleri bünyesindeki öğrenci yurtlarında 2019 yılı "yangın güvenliği tatbikatı" gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinde görevli İtfaiye Eğitim Sorumlusu Ömer Katmerci, eğitimci Samet Keleş ve Yasin Uslu tarafından yurt görevlilerine ve öğrencilere olası yangın durumunda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Tatbikat kapsamında yangın tüpüyle ateşe nasıl müdahale edilmesi gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.

KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, öğrenci ve personelin muhtemel yangınlarda hareket tarzını ve nasıl müdahale edeceklerini bilmeleri konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bu tür çalışma ve tatbikatların önemine dikkat çekerken, itfaiye ekiplerine yürüttüğü faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.