Beyşehir'de öğrencilerden askerlere destek mektubu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ortaokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere destek mektubu gönderdi.

Beyşehir ilçesinde Avşar Mahallesinde bulunan TOKİ Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, Suriye sınırında Fırat'ın Doğusu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen ve bir süre ara verilen Barış Pınarı Herekatı'nda görev yapan Mehmetçikleri unutmadı. Öğrenciler, yürütülen operasyonlara katılan kahraman askerlere moral ve destek vermek amacıyla mektuplar yazdı. Askerlerin bir an önce sağ salim operasyon görevini tamamlayarak yurda dönüp ailelerine kavuşmaları dileğinde bulunan öğrenciler, mektupları okul müdürü Mehmet Telli'ye teslim etti. Okul Müdürü Telli de öğrencilerle birlikte mektupları askerlere ulaştırılması maksadıyla Beyşehir Askerlik Şubesi Başkanlığına götürerek komutana teslim etti.

Mehmet Telli yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na olan desteğimizi göstermek maksadıyla Mehmetçiğimize öğrencilerimizin yazdıkları mektupları komutanımıza oradaki Mehmetçiğimize göndermeleri için teslim ettik. Allah, tüm askerlerimizi korusun, içimizdeki ve dışımızdaki hainlere fırsat vermesin" dedi.