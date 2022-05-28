Beyşehir'de öğrencilere farkındalık eğitimi verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, davranışsal bağımlılıkla mücadeleye ilişkin olarak ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen farkındalık eğitimleri sürüyor.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “davranışsal bağımlılıkla mücadele” ile farkındalığa yönelik eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Faaliyetler çerçevesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, farklı okullarda çalışmalar sürdürüyor. Eğitimlerde teknolojik bağımlılığa dikkat çeken sağlık görevlileri, teknolojinin azının karar, çoğunun ise zarar olduğunu belirtirken, spor yaparak teknolojik bağımlılıktan kurtulmayı ve daha sağlıklı ve zinde bir yaşam sürülebileceğini anlatıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılıkla mücadele farkındalık programıyla düzenlenen voleybol müsabakasında Cahit Zarifoğlu Lisesi ve Özel Tuğra Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. Farkındalık eğitimleri ilçe merkezindeki İhsan Kabadayı Ortaokulu, Özel Doğa Koleji, Atatürk Ortaokulu, Eşrefoğlu ve Beytepe Ortaokulu, Süheyla Doğa Ortaokulu'nun yanı sıra kırsal mahallelerden Üzümlü'de Cengiz Topel Ortaokulu'nda 5,6 ve 7'inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere verildi. Bu arada, Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde yetişkinlere yönelik farkındalık eğitimleri de yürütüldü. Sağlık görevlileri, kahvehane ve işyerlerine astıkları konuyu anlatan afişlerin yanı sıra yaptıkları sunumlarla da teknolojik bağımlılığın zararlarına dikkat çekti.