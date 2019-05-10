Beyşehir'de öğretmenevi kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde Öğretmenevi hizmet binası önündeki kavşağa sinyalizasyon sistemi kuruluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Kurulu (UKOME) tarafından ışıklı sinyalizasyon sistemi kurulması kararlaştırılan Antalya Caddesi üzerindeki Öğretmenevi önü kavşağında yürütülen çalışmalara Beyşehir Belediyesi de destek veriyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kavşakta sinyalizasyon hattı sisteminin döşenmesi sonrasında üst yapıya yönelik olarak fiziki düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Hafta başından itibaren başlayan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Sinyalizasyon sisteminin kurulacağı kavşakta yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ilçe merkezinde birçok farklı noktada çalışma sergileyen Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu faaliyetlerin sonrasında şehir merkezinde bulunan eğitim kurumlarının önündeki yollarda yaya ve okul geçidi çizgilerinin yenilenmesi için de çalışmalar yürütecek.