İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyşehir'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcı öncesinde ilçe genelinde görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde verilen eğitime ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 700'ün üzerinde öğretmen katıldı. Mesleki çalışma programı kapsamında öğretmenlere İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ramazan Çakır tarafından görsel sunum eşliğinde verilen eğitimde en çok kazalara sebebiyet verilen hatalara değinildi. Eğitimde ayrıca genel trafik kuralları, sürüş güvenliği, emniyet kemeri, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, trafikte saygı, öğrenci servisleri kontrolü, yaya trafiği, yaya geçidi önceliği ve taşıt kullanma güvenliği gibi konular da anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.