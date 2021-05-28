Beyşehir'de orman muhafaza memurları ile teknik elemanlara işletme pazarlama eğitimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünde işletme pazarlama eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde bulunan şeflikleri kapsayan 2021 yılı eğitim faaliyetleri çerçevesinde, teknik elemanlar ile orman muhafaza memurlarına işletme pazarlama konularında büroda teorik ve arazide uygulamalı eğitimler verildi. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Akbaş ve İşletme Pazarlama Şube Mühendisi Turgut Kınık tarafından verilen eğitimlerde, mevzuat ve ORBİS konularının yanı sıra üretim ve standardizasyon hususlarında da teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, kurumdaki teknik personeller ile orman muhafaza memurlarının da hazır olduğu eğitim faaliyetinin başarılı bir şekilde son bulduğunu belirterek, 2021 yılı üretim sezonunun kazasız ve hedeflenen doğrultularda gerçekleşmesini temenni ettiklerini belirtti.