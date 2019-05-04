Beyşehir'de ortaokul öğrencileri cami temizliği yaptı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ortaokul öğrencileri, tarihi Eşrefoğlu Camisi ve çevresinde Ramazan ayı öncesi temizlik yaptı.

Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında tarihi Eşrefoğlu Camisi önüne gelen Süheyla Doğu ve Özel Genç Kampüs Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, tarihi caminin iç mekanı ile çevresinde temizlik yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk ile birlikte cami önüne gelen öğrencilerle buluşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, temiz bir çevrenin önemine dikkat çekerek, “Sizler bizim yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz. Yollara çöp, naylon poşet ve izmarit atanları, çevreyi korumayanları sizlerin o güzel yüzünüz mahcup etsin. En başta Milli Eğitim Müdürüme, öğretmenlerime ve eğitim teşkilatımızın bu konudaki duyarlılığına ve sizlerin bu güzel davranışınıza Beyşehir halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere çalışma öncesinde Belediye görevlileri tarafından eldiven, kova ve temizlik bezleri dağıtıldı. Beyşehir Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, öğrenciler tarafından toplanacak çöp ve atıkları çöp toplama merkezine nakletmek için alandaki yerini aldı. Öte yandan, tarihi mekanda temizlik yapan öğrenciler ise, ilk defa bir camiyi temizlediklerini bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Ramazan ayında teravih namazlarında mutlaka Eşrefoğlu Camisinde buluşacaklarını dile getirdi.