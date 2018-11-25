Beyşehir'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 20.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin K.'nın kullandığı 42 H 9931 plakalı otomobil, Üstünler Mahallesi yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilerek yan yatan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile aile fertlerinden Kübra, Zeynep ve Raziye K. adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.