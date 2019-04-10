Beyşehir'de Polis Haftası etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü çeşitli programlarla kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Salih Erdem'in kaymakamlık makamını ziyaret etmesinin ardından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. İlçe protokolü, daha sonra şehitlik ziyareti gerçekleştirirken, İlçe Emniyet Müdürü Erdem, Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı M.Arif Turfand, kurum amirleri, polis teşkilatı mensupları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gaziler ve öğrenciler katıldı.