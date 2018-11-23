Beyşehir'de sabah namazı gençlik buluşması

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Müftülüğü, hafta çerçevesinde ilçede yükseköğrenim gören gençleri sabah namazı gençlik buluşması kapsamında camide buluşturdu. Hafta dolayısıyla Esentepe Mahallesi'ndeki Esentepe Kuba Camisinde “Sabah namazı gençlik buluşması” programı gerçekleştirildi. Ali Akkanat Kampüsündeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurdunda kalan öğrenciler program kapsamında camiye gelerek "Gençlik buluşması" programına katıldı. Kılınan sabah namazı sonrasında hatim duası yapılırken, öğrenciler ve cami cemaatine Peygamber Efendimizin gençliğe verdiği önem ile genç neslin camilere yönlendirilmesi, genç neslin İslam ahlakıyla donatılması gibi konularda bilgiler verildi.

İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, programın ardından cami cemaati ile öğrencilerin haftasını tebrik etti. Cami çıkışında program kapsamında Beyşehir Belediyesi ikram aracından belediye görevlileri tarafından da öğrenciler ve cemaate çay, simit ve poğaça ikramında bulunuldu.