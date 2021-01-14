Beyşehir'de sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşıyı yapıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sağlık çalışanlarına yönelik Covid-19 aşılarının uygulanmasına başlandı.

Beyşehir'de ilk CoronaVac aşısı, Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanarına uygulandı. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ve hastane yöneticilerine de bu kapsamda ilk doz aşılar uygulandı. Ardından diğer sağlık personelleri de aşı için sıraya girdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, aşıların bulaşıcı hastalıklar ile savaşta ve onların ortadan kaldırılmasında en önemli bir silah olduğunu vurgulayarak, "Aşılar sadece kişileri korumaz, hastalığın kişiler arası yayılımını önleyerek tüm toplumu korur. O yüzden aşı olmak sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Küçükbuzcu ise, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye gönderilen aşıların sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere hastaneye de ulaştığını ifade ederek, "İlk aşımızı olduk. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur ve bu hastalıktan bu şekilde kurtuluruz. Hastanemizde yaklaşık 500'e yakın sağlık personelimize aşı uygulanacak" şeklinde konuştu.

Beyşehir ilçesine sağlık çalışanlarına uygulanmak üzere toplamda 568 doz aşının geldiği öğrenildi.