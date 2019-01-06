Beyşehir'de Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için bir araya gelen vatandaşlar, kar yağışı altında Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Sarıkamış şehitlerini andı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Sarıkamış şehitlerinin 104'üncü yılı anma programı düzenlendi. Beyşehir Belediyesi görevlileri tarafından yürüyüş öncesinde katılımcılara Türk bayrağı, bere ve atkı dağıtıldı. Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü nizamiyesi önünde başlayan yürüyüş öncesinde katılımcılara çorba ikramında da bulunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından başlayan Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yağan kar altında yaklaşık 4 kilometre boyunca yürüyen ilçe protokolü ve katılımcılar, Ali Akkanat Bulvarı üzerinden ulaştıkları Atatürk Anıtı'nda yürüyüşü tamamladı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü kapsamında şehitleri anmak için hep birlikte bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Kuşkusuz Türk tarihinin belki de en dramatik olaylarından birisidir Sarıkamış Harekatı. Bugün burada gördüğünüz gibi kar üzerinde 90 bin şehidimizi gömmüştük. Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümünde başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Program, Sarıkamış ve tüm şehitler için yapılan duanın ardından son buldu. Anma programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Salim Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, SÜ Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Oktay Nar, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu, kurum müdürleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.