Beyşehir'de şehit anneleri ve asırlık çınlarlar unutulmadı

Konya'nın Beyşehir ilçe protokolü, şehit anneleri ile 100 ve yaş üstü anneleri ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, kendisine eşlik eden Beyşehir Belediye Başkan Vekili Eyyup Özpınar, jandarma komutanı ve bazı kurum amirleri ve vefa sosyal destek grupları ile birlikte 100'ün üzerinde yaşa sahip anneler ile şehit annelerini ikamet ettikleri evlerinde ziyaret etti.100 yaş ve üstü annelerin Annneler Gününü kutlayan, hediye ve çiçek veren Kaymakam Özdemir, onlarla sohbet ederek, aktardığı sorun, dilek ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Özdemir yaptığı açıklamada, 100 yaşını aşmış anneleri ziyaret ederek, onların hayır dualarını aldıklarını belirterek, "10 Mayıs Dünya Anneler Günü münasebetiyle tüm annelerimizin ellerinden öperim. Bu gün öncelikle şehit annelerimizi ziyaret ettik. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığımızın projesi kapsamında 100 yaş üstü annelerimizi ziyaret ettik. Ama esasında yılın 365 günü anneler günüdür. Zaten şehit annelerimizi ve 100 yaş üstü ninelerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Toplumumuzun en temel ve en dinamik taşlarıdır annelerimiz ve özellikle yaşlılarımız. Hükümetimiz de sokağa çıkma kısıtlaması getirirken de özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yani geleceğimizle geçmişimizi koruma altına almış bizlerde kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu gün de saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olarak gezecekler inşallah son olarak 10 Mayıs münasebetiyle “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” bu kültürde ve düşüncede yetişen insanlar olarak gerçekten annelerimize gerekli değeri ve ehemmiyeti vermemiz gerekiyor. Bu vesile ile hayatını kaybeden annelerimize ve yaşayan bütün annelerimize selamlarımı şükranlarımı sunuyorum ”diye konuştu.