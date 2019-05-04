Beyşehir'de seralarda yararlı böcek ve arıyla domates üretimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, giderek yaygınlaşan seralarda domates üreticisi yararlı böcek ve arı desteğiyle doğal domates yetiştirecek.

Beyşehir'de, seralarda üretim yapan 13 yetiştiriciye domates güvesi zararlısına karşı, yararlı böcek ve örtü altında polinasyonu sağlayan Bambus Terresis arıları dağıtıldı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, proje çerçevesinde ilçe müdürlüğü teknik personelinin, domates üreticisine vermiş olduğu teknik destekle herhangi bir ilaç kullanımı olmadan çiftçinin, zararlı mücadelesi yapmadan yararlı böceklerle üretim imkanına kavuştuğunu belirtti. Proje sayesinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin kimyasalsız bir üretim yapılan ürünleri tüketmeye başlayacağı dönemin ilçede start aldığını söyleyen Kaya, “Bu sayede tarladan sofraya kimyasalsız bir üretim yapılacaktır. Salımını yaptığımız Nesidiocoris tenuis; domateste zararlı olan Tuta absoluta ve beyaz sinek ile biyolojik mücadelede amacıyla kullanılan faydalı bir böcektir. Zamanla sera içerisinde çoğalıp artacak olan nesidiocoris ile birlikte domateste güvenli ve doğal dengeyi bozmadan en az ekonomik zararla sağlıklı sürdürülebilir tarımsal üretim gerçekleştirilecektir. Ayrıca Bambus arılarının kullanılması ile daha çevreci ve kimyasalsız üretim yapılacaktır. Yine, kültürel ve mekanik önlemlerle de biyolojik mücadele çalışmaları desteklenmektedir. Böylece Beyşehir de proje kapsamındaki 13 çiftçinin serasında doğal dengeyi bozmadan, gereksiz kimyasal ilaç uygulamaları yapmadan, ilaç kalıntısı olmadan, minimum zarar oranı ile insan sağlığını koruyarak domates üretimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.