Beyşehir'de sineğe karşı ilaçlama seferberliği

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, sinek şikayeti olmayan bir yaz dönemi için başlattığı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Beyşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ilaçlama ekibinin larva döneminin başlangıcından itibaren yürüttüğü, uçucu ve vektörlere karşı mücadele faaliyetlerinin ilçenin çeşitli noktalarında ve göl kıyılarında devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir'de yaz mevsiminin en büyük sorunlarından birisi olan sinek ve haşereye karşı mücadeleye bu yıl erken başlayan ilaçlama ekiplerinin larva dönemi mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık sahalar, su birikintileri, bataklık alanlar, sulama kanalları, foseptik çukurları, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlarda etkin bir mücadele amacıyla biyolojik larvasit ilaçları ile ilaçlama yapıldığı belirtilerek, “Şubat ayının ilk haftasından itibaren başlayan ilaçlama faaliyetleri hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ettirilmektedir. Bu çalışmalar rutin bir şekilde kış dönemine kadar sürecektir. Bölgemizde bir yandan larva mücadelesi devam ederken, diğer yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla görülmeye başlayan uçkunlara karşı da mücadelemiz bahar ve yaz dönemi boyunca devam edecektir” denildi.