Beyşehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 6 kişiye ceza kesildi.

Beyşehir'de polis ekipleri kent merkezinde farklı uygulama noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde izin belgesi olmayan, sokağa çıkma muafiyeti bulunmayanlar hakkında ceza yazılması için tutanak düzenleniyor. Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı saatlerinde izin belgesini ibraz edemeyen 6 kişiye kısıtlamayı ihlal etmekten işlem yaptı. Polis ekiplerin ilçe genelinde denetimleri devam ediyor.