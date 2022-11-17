Beyşehir'de sürücüler dron ile denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bölge trafik ekipleri havadan dron ile denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 17 sürücüye ceza uygulandı.

Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Beyşehir-Isparta karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 137 araç kontrolden geçirildi. Denetimler esnasında havadan dron ile yapılan kontrollerde emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 14, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yaptığı belirlenen 3 sürücü olmak üzere toplamda 17 sürücü hakkında trafik kurallarına uymamaktan işlem yapıldı. Yetkililer, sürücülerin yolculuk esnasında tüm koltuklarda emniyet kemeri kullanması ve telefon ile görüşme yapmamasının kendi can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, bu tür uygulamalarla denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirtti.