Beyşehir'de tek kurşun atış festivali heyecanı

Konya'nın Beyşehir ilçesinin dünyaca ünlü av tüfeği üretim merkezi olan Huğlu Mahallesi'nde Tek Kurşun Atış Festivali düzenlendi.

Beyşehir'de bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Tek Kurşun Atış Festivali, Türkiye'nin değişik illerinden Beyşehir'e gelen çok sayıda atış tutkununu Huğlu Mahallesi'nde bir araya getirdi. Festival, Huğlu Kültür ve Dayanışma Derneği ile Huğlu Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinin ana sponsorluğunda ve ilçede tüfek sektöründe faaliyet gösteren silah firmalarının desteğiyle müşterek olarak gerçekleştirildi.

Festivalde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir gibi Huğlu'ya da hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getirerek, “Festival düzenlediğiniz bu atış poligonunu, bu güzel alanı seneye inşallah asfaltta göreceksiniz, seneye idare binasıyla göreceksiniz. Arkada gördüğünüz o hafriyatın yüzünü presleyerek duvar sistemi yapılacağını göreceksiniz. Birlikte seneye bu güzel gününüz daha yüzleri gülen, daha çok sevinen gün olsun dileğiyle gününüz kutlu olsun, bereketli, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından düzenlenen sabit atış, pet şişe, hareketli, tavşan, gong, PCP atışı, bayanlar kategorisi ve 80 metre süper atış müsabakalarının ardından etkinlik sona erdi. Yarışmalarda dereceye giren atıcılara ödül ve hediyeleri, düzenlenen ödül töreninde protokol üyeleri tarafından verildi.