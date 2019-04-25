Beyşehir'de tekvando kuşak terfi sınavı heyecanı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tekvando kuşak terfi sınavı heyecanı yaşandı.

Beyşehir Belediyespor Tekvando Spor Okulunda kuşak terfi sınavı gerçekleştirildi. Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Kulübü antrenörü Nafiz Çakır, Beyşehir Gençlik Merkezi Tesislerinde gerçekleştirilen sınava 80 sporcusunun katıldığını söyledi. Çakır, tekvando branşında kuşak sınavının yılda üç kez düzenlendiğini belirtirken, başarılı olanların bir üst kuşağa terfi ettiğini belirterek, “Sınava 80 sporcumuz katıldı. Siyah kuşak sahibi 20 sporcumuz da sınav sonrasında salondaki gösterisiyle adeta nefesleri kesti” dedi. Ailelerin yoğun ilgi ve desteğiyle tekvando branşında Beyşehir'de altyapının çok daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

“Şu anda Beyşehirli sporcularımız ana lig müsabakalarına katılıyor. 5-6 sporcumuz buralarda elde ettiği birinciliklerle geleceğe dair güzel sinyaller veriyor. Tekvando altyapımız şu anda çok iyi noktada bulunuyor. Burada kuşak sınavına katılanlar içerisinde yakın gelecekte çok iyi sporcular çıkabilecek kabiliyette isimler var. Biz onların üzerine de çok eğiliyoruz. Kısmet olursa bu sporcularımız çok iyi çalışıp, aileleri de gerekli destekleri verirse önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemiz adına boy göstereceklerini, milli formayı giyerek önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Bu yıl, yine katıldıkları uluslararası müsabakalarda İrem Baysal gibi derece yapan gelecek vadeden sporcularımız var. İnşallah, küçük sporcularımız da başarılarıyla ağabeylerinin, ablalarının arkasından gelecekler. Salonumuzda yine geleceğin dünya şampiyonlarını, Zeliha Ağrıs'larını yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Bayındır'dan sporculara kutlama

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, Beyşehir Belediyesi olarak tekvando gibi ilçeye uluslararası spor arenasında başarı kazandıran tüm ferdi spor branşlarına önem verdiklerini belirterek, “Bunların içerisinde tabi tekvando branşının ayrı bir yeri ve önemi var. İmkanlarımız ölçüsünde bu salonlarımızda yetişen sporcularımıza her türlü desteği verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Tekvando kuşak sınavına katılan küçük tekvandocularımıza da gelecekte ağabeyleri ve ablaları gibi uluslararası ölçekte başarılar bekliyoruz. Bizler ve Beyşehir halkı sizlerin yanında ve arkasında, bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu anlamda, kuşak sınavına katılarak bir üst kuşağa terfi eden tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.