Beyşehir'de Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı tamamlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları Parkı, Türk ve Müslüman bilim adamlarını tanıtan levhaların eklenmesiyle tamamlandı.

İlgili birimler tarafından yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir gölü kenarında hayata geçirilen projenin son aşaması olan Türk ve Müslüman bilim adamlarını tanıtan levhaları inceledi. Başkan Özaltun, bu parktaki asıl amaçlarının bilimsel çalışmaları ve buluşları ile insanlığın geleceğine yön veren Türk ve Müslüman bilim adamlarının tanıtılması ve çocukların kendilerine rol model edinmelerini amaçladıklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak bilim tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Müslüman Türk bilim adamlarının varlığının unutulmayacağını kaydeden Özaltun, söz konusu park alanında Türk büyükleri ve değerleri ile halk ve masal kahramanlarının maket ve ortam canlandırmalarının yer aldığını belirterek, “Çocuklarımıza ve büyüklerimize Einstein, Graham Bell, Alfred Nobel gibi bilim adamlarının yanı sıra dünyada örnek alınan Türk ve Müslüman bilim adamlarımızın isimlerinin ve branşlarını tanıtan levhaları parkımıza uyguladık. Geleceğe nasıl yön verdiklerini ve ne gibi buluşlara imza attıklarını bu levhalar sayesinde Beyşehir'deki vatandaşlarımızın bilgisine sunduk. Bir çok yabancı bilim adamına yaptığı buluşlar ile ilham kaynağı olan bu bilim adamlarımızı Türk Büyükleri, Halk ve Masal Kahramanları Parkımızda yaşatma fırsatı bulduk. Yarının büyüğü çocuklarımızın bu kahramanlarımızı daha iyi tanımaları, öğrenmeleri, örnek almaları, hayal dünyalarını daha da zenginleştirip geliştirmeleri amacıyla yapmış olduğumuz bilim adamlarımızı öğrenmeye tüm aile bireylerimizin ve çocuklarımızın ziyaret etmelerini bekliyoruz” dedi.