Beyşehir'de vekalet yoluyla kurban bağışı alımı sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vekalet yoluyla kesilecek olan kurban bağışlarının alımının sürdüğü belirtildi.

Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban emanetlerini Türkiye'de olduğu gibi 75 ülkenin 287 bölgesinde "kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla Müslümanlara ulaştırmaya bu yıl da devam ettiklerini belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi olarak, vatandaşlarımız vekalet yoluyla yurtiçi veya yurtdışında kestirmek istediği kurban bağışlarını Kurban Bayramı arifesine kadar ilçemiz merkezindeki Çarşı Cami önündeki standımızdan, ilçe müftülüğümüzden ve tüm cami ve Kur'an kursu görevlisi din gönüllülerimiz aracılığıyla kabul etmeye devam ediyoruz. Yurt içi kurban bedeli 975, yurtdışı kurban bedeli ise 825 liradır" dedi.