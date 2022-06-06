Beyşehir'de yağış çiftçinin yüzünü güldürdü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Haziran ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar, yağmur beklentisi içerisinde olan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yağışlar yönünden bol ve bereketli geçen bir kış dönemini geride bırakan Konya'nın hububat, şeker pancarı ve sebze ekilişinde önemli ilçelerinden olan Beyşehir'de ilkbahar mevsiminde yağışların geç gelmesi üzerine bazı yerleşim merkezlerinde çiftçiler yağmur duasına çıkmıştı. Haziran ayının ilk haftasında gelen yağışlar çiftçileri memnun ederken, bazı yerleşim merkezlerinde ise dolunun ardından etkili olan sağanak ve kuvvetli yağış ekili alanları sular altında bıraktı. Meteoroloji verilerine göre, Beyşehir'de dün metrekareye düşen yağış miktarı 9,4 kilogram oldu. Haziran ayında Beyşehir'e düşen yağış miktarı toplamda 10,8 kilograma ulaştı.

Yağışlar Derebucak ve Hüyük ilçelerinde de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Derebucak'ta dün metrekareye 1,2 kilogram yağış düşerken, Haziran ayının ilk 6 günlük döneminde metrekareye düşen yağış miktarı 22,7 kilograma ulaştı.

Çiftçileri yağış beklentisinde olan Hüyük ilçesinde ise dün metrekareye düşen yağış miktarı 1,2 kilogram oldu. Son 6 günde ilçe genelinde metrekareye düşen yağmur miktarı ise toplamda 4,2 kilogram olarak ölçüldü.