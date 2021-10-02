Beyşehir'de yağlık ayçiçeği üreticisinin yüzü gülüyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, yağlık ayçiçeği ekimi yapılan alanlarda çiftçilerle bir araya gelerek bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Teknik personelleriyle birlikte Kayabaşı Mahallesi'ndeki arazide çiftçilerle sohbet eden ve üretim hakkında bilgiler alan Mehmet Kaya, üreticilere yağlık ayçiçeği yetiştirerek ülke ve bölge ekonomisine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “İlçemizde son yıllarda yağlık ayçiçeği, yetiştiriciliği artan ürünlerin başında gelmektedir. 2020 yılında bakanlığımız yağlık ayçiçeğine kilo başına 0,50 lira prim desteği vermektedir. İlçemiz mahallelerinde 2021 yılında yaklaşık 750 dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapılmıştır. Bu ekim alanlarından da tahmini olarak 150 ile 200 ton arasında ürün beklemekteyiz. Yağlık ayçiçeği ekilişinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda yağlık ayçiçeğini alternatif ürün olarak arazilerinde ekim yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Beyşehir'de son dönemde ayçiçeği yağındaki fiyat artışından dolayı ilçede zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin bu ürünün ekimine yöneldiği belirtilirken, ilçe genelinde 2021 yılı üretim döneminde yaklaşık 750 dekar alanda ekim yapıldığı kaydedildi. Özellikle Kayabaşı ve Bayavşar Mahallerinde yoğun olarak yağlık ayçiçeği üretimi yapılmaya başlandı.

Kayabaşılı çiftçiler yağlık ayçiçeğini taban araziye 120 dekar alanda ektiklerini ve ürünün hasatını yapmaya başladıklarını belirterek, 1 dekar alandan ortalama 250 kilogram yağlık ayçiçeği ürünü elde ettiklerini ve verimden de oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. Üreticiler, üründe kaliteye göre 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını da sözlerine ekledi.