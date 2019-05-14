Beyşehir'de yayla yolları yaza hazırlanıyor

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde yayla yollarını yeni sezona hazır hale getirebilmek için seferber oldu.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe sınırları içerisinde yer alan yayla yollarında bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Ekipler bu kapsamda ilk mesaiyi Beyşehir'in önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Doğanbey Mahallesinde gerçekleştirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte kullanımı artan yayla yollarının genişletilip bakım ve onarımdan geçirilmesi için harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaylalara daha rahat ulaşım sağlaması için seferber oldu. Ekipler, bölgeye sevk edilen kamyon ve iş makineleriyle yolların bozuk olan kısımlarında bakım, onarım ve tesfiye çalışmaları yürüttü.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kış mevsiminin geride kalmasının ardından ilçe genelindeki yayla yollarının bakım ve onarımdan geçirilmeye başladığını belirtirken, yürütülen çalışmaların ihtiyaç olan diğer bölgelerde de gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Bayındır, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yayla yollarının kullanımının arttığını, Belediye olarak vatandaşların bu yollarda ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları için iş makineleriyle yürütülen bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, yayla yollarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları yörede yaşayan vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.