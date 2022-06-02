Beyşehir'de yıl son sergisi açıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar açılışı yapılan yılsonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir KOMEK, ASEM Kurs Merkezi'nde farklı branşlarda açılan kurslar tamamlandı. Kursların sona ermesinin ardından Beyşehir KOMEK v ASEM Kurs Merkezi'nde yılsonu sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper açılışta yaptığı konuşmada, kurs öğreticileri ile kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik yaz dönemi kurslarının da önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi. Siper, “Kurum olarak yaz dönemi kurslarına da kesintisiz olarak devam edeceğiz. İnşallah, bir dahaki dönem Eylül-Ekim aylarında da kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde bölgemize vatandaşlarımızın da desteğiyle hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ardından, protokol mensupları ve davetliler sergiyi gezerek çalışmalar hakkında kurs öğreticilerinden bilgiler aldı.