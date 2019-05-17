Beyşehir'de yollar iyileştiriliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki mahallelerde bulunan yolları bakım onarım ve sıcak asfalt yama çalışmalarıyla iyileştiriyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride kalan kış döneminde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (KOSKİ) yürüttüğü altyapı çalışmaları, kış şartları ve kullanımdan dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları başlattı. Bu kapsamda oluşturulan yol onarım ve iyileştirme ekipleri, kent merkezinde başlattığı yoğun mesaiyi hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak yollardaki bozuk bölümleri kesip yama için uygun hale getiriyor. Ardından bozuk bölümler sıcak asfaltla kaplanarak yollar onarılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit ederek buralarda asfalt yama çalışmasını gerçekleştiriyor. Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda yama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda yama çalışması için seferber ettik. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor. Asfalt yama çalışmalarımızın yanı sıra güzergahlarda drenajlardaki çökme ve tıkanıklıklar da tespit edilerek aynı çalışma çerçevesinde tamir edilip temizleniyor. Hedefimiz, kış aylarında delik deşik olan yollardan ilçemizin tamamını kurtarmak. Bu anlamda, ilçe merkezinde yürüttüğümüz çalışmalar bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde ise dış mahallelerimizde benzer çalışmaları başlatacağız. Bu çerçevede, vatandaşlarımızdan da bizlerin göremediği yerler varsa, bunları Müdürlüğümüze bildirmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor” denildi.