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Beyşehir'de yurt personeline eğitim semineri

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yurt personeline "Etik Haftası" kapsamında eğitim semineri verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yurt personeline "Etik Haftası" kapsamında eğitim semineri verildi.


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir Yurt Müdürlüğünde görev yapan personellere, Yurt Müdürü Mustafa Songül tarafından sunumu gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren seminer verildi. Songül, sunumunda personele etik ilkeleri ve kamuda uyulması zorunlu etik davranışlar ile ilgili bilgiler verdi.


Mustafa Songül, yürütülen faaliyetlerle amaçlarının, kurumlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek olduğunu belirterek, bu yönde yurt olarak çalışmalar yürüttüklerini de anlattı.

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