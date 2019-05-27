Beyşehir'de zabıtadan çarşı esnafına araç çağrısı

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde artması beklenen trafik yoğunluğunun önüne geçilebilmesi amacıyla esnafa araçlarını çarşı merkezine getirmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi Kuru yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından dolayı Beyşehir'e ilçe dışından gelecek ziyaretçi ve gurbetçiler dolayısıyla kent merkezinde önümüzdeki günlerden itibaren araç trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çekti. Vehbi Kuru esnafa çağrıda bulunarak, “İlçemiz merkezinde artan trafik yoğunluğunun hem bayram alışverişi için çarşıya çıkacak olan vatandaşlarımız hem de ilçe dışından gelen misafirlerimiz için herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için özellikle çarşı esnafımıza araçlarını Arefe günü de dahil olmak üzere bu hafta boyunca zorunlu olmadıkça çarşı merkezine getirmemeleri ve işyerlerinin önlerine park etmemeleri yönünde rica ve istirhamda bulunmak istiyoruz. Bu konuda gerekli hassasiyet ve duyarlılığın gösterilmesinin hem bayram alışverişine çıkacak insanlarımız için kolaylık oluşturacağına, hem de esnafımızın daha güzel işler yapacağına inanıyoruz. Bu rica ve talebimizi dikkate almalarından dolayı şimdiden çarşı esnafımıza teşekkür ediyor, bayram öncesi günlerde kendilerine bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Zabıta teşkilatı olarak tüm ilçe halkımızın ve esnafımızın Ramazan bayramlarını da tebrik ediyoruz” diye konuştu.