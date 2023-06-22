Beyşehir'de zabıtadan iş yeri denetimleri

Konya'nın Beyşehir ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ekmek fırını ve pastaneler denetlendi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede ekmek fırınları ve pastanelere yönelik yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olup olmadığı, ekmek ve pidelerin etiket ve gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat yerleriyle çalışan personelin hijyen uygunluğu kontrolleri gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen ürünleri tüketmelerini sağlamak için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin takipçisiyiz" denildi.