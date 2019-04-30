Beyşehir'de zabıtadan pazar yerinde düzenleme çalışmaları

Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde sebze pazarının kurulduğu Hal İçi'nde zabıta ekipleri tarafından düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Salı günleri sebze pazarının kurulduğu, diğer günleri açık otopark alanı olarak kullanılan Hal İçi'ndeki pazar yerinde düzenleme çalışmaları başlattı. Bu çerçevede zabıta ekipleri pazarcı esnafının tezgah açacağı yerlerin düzene kavuşması için çizgi çalışması yaptı. Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, pazar yerinde satıcıların belli bir düzen intizam içerisinde satışlarını yapması, vatandaşların da rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmesi için birtakım düzenlemeye gittiklerini söyledi.

Pazar yerinde yürütülen çizgi çalışmasının ardından alanda tezgah açan satıcıların belirlenen alan dışına taşmaması konusunda bilgilendirildiğini belirten Kuru, “Salı günleri kurulan pazar yerinde yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesinde son kontrollerimizi yaptık ve hayırlı işler dileklerimizi de ilettiğimiz satıcılarımızı çizgi çekilen alan dışına tezgahlarını taşırmamaları yönünde uyardık. İkazlarımıza uyan satıcılarımıza teşekkür ederken, uymamaları halinde cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecekleri noktasında da gerekli sözlü uyarılarımızı yaptık. Amacımız, hem pazarcı esnafımız için, hem de vatandaşlarımız için alanda satış ve alışverişler noktasında daha nezih ve sağlıklı bir ortam oluşturmak. Bunun gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.