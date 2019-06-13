Beyşehir'deki kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, düzenlenen kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak.

Beyşehir'de, Şehit Ömer Halisdemir Yaşam Suyu Kermesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Beyşehir Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen kermeste satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir, Afrika'nın Çat bölgesinde susuzluk çeken insanlar için su kuyusu açılmasını sağlayacak. Vuslat Parkı'nda açılan ve iki gün süreyle açık kalacak olan kermesi Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da gezerek destekte bulundu.

Düzenledikleri kermes hakkında bilgiler veren Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu Müdürü Selma Öztürk, kermese gelerek destek olan Kaymakam Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır ile tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kermesi düzenlemelerindeki amaçtan bahseden Öztürk, Afrika'daki iç savaşın yoğun olarak yaşandığı Çat bölgesinde suya ihtiyacı olan insanlara yaşadığı susuzluk sorununu bir nebze de olsa giderebilmesi için su kuyuları açmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu kuyuları 15 Temmuz şehidimiz Astsubay Ömer Halisdemir adına ve anısına açmak istiyoruz. Şehitlerimizin bizim için değeri çok mühim, o yüzden onların da adını bu anlamlı etkinlikte yaşatmak istiyoruz. Ve nihayetinde oradaki kardeşlerimize açmayı planladığımız su kuyuları vasıtasıyla ulaşmak istiyoruz. Halkımızın da kermesimize göstereceği ilgiyle duyarlı davranacağını umut ediyoruz. İnşallah bir kuyu yerine iki kuyu, iki kuyu yerine üç kuyu açmayı başarabiliriz orada. Şu andaki hedefimiz oradaki insanlara su götürebilmek. Çünkü su lüks değil, genel bir ihtiyaç ve oradaki insanlar ve hepimiz su olmadan, su içmeden yaşamımızı sürdürmesi mümkün değil. Oradaki insanlar, bu su ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir konumda da değiller şu anda. O yüzden, onlara ülkemizden de el birliği içerisinde hareket ederek bir yardım eli uzatmak istiyoruz” diye konuştu.