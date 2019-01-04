Beyşehir'e çok amaçlı kapalı spor ve toplantı salonu daha

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, Kayabaşı Mahallesine toplantı maksatlı olarak da kullanılabilecek çok amaçlı bir kapalı spor salonu kazandırdı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı dış mahallelerde kaba inşaatı yarım kaldığı için uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve tamamlanamayan yapıları da yeniden gözden geçirerek yürüttükleri çalışmalarla mahalle sakinlerinin farklı maksatlarla kullanabileceği alanlar haline dönüştürdüklerini söyledi. İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesinde uzun yıllar önce spor salonu olarak yapımına başlayan ancak çeşitli sebeplerle tamamlanamadığı için çürümeye terk edilen bir yapı bulunduğunu vurgulayan Özaltun, “Burası kabası bile tam olarak bitirilemeyen uzun yıllardır atıl vaziyette çürümeye terk edilen bir alan olarak duruyor ve mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyordu. Mahalle sakinlerimizden de gelen talep üzerine burasını çok amaçlı bir kapalı spor ve toplantı salonu haline dönüştürebilmek için ilgili birimlerimiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alan olması dolayısıyla burayı sadece sportif faaliyetlerin olduğu bir alan olarak değil, toplantı, düğün, nişan merasimi, çeşitli aktivite ve etkinliklerin de düzenlenebileceği bir kapalı salon haline dönüştürdük. EPDM zemin kaplanan salonda basketbol, voleybol branşlarında sportif faaliyetler yapılabilecek. Yapımı tamamlanarak hizmet verir noktaya getirdiğimiz kapalı salonumuzun dış çevresinde ise yaz döneminde çevre düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Dış duvarının yenilenmesi, kilitli parke taşlarının döşenmesi, çimlendirme çalışmaları ve alana kamelyalar yerleştirilmesi gibi bir düzenlemeyi de inşallah burada yapacağız” dedi.