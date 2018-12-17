Beyşehir'e kapalı halı saha

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından Huğlu Mahallesinde yapımı bir süre önce başlayan kapalı halı saha kompleksi tamamlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, ilçenin av tüfeği üretiminde söz sahibi yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesine Beyşehir'in en modern ve en büyük kapalı halı sahasını kazandırdıklarını belirtti. Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçeye bağlı nüfus potansiyeli yüksek olan dış mahallelere kapalı halı saha kazandırmayı sürdürdüklerini söyledi. Özaltun, Üzümlü Mahallesinden sonra ilçenin en modern ve en büyük kapalı halı sahalarından birisini Huğlu Mahallesinde inşa ettiklerini kaydetti. İlçenin futbola tutkusu en fazla olan yerleşim merkezlerinden Huğlu Mahallesine bir kapalı halı saha kazandırabilme adına başlattıkları çalışmalarda sona gelindiğini vurgulayan Özaltun, “Huğlu Mahallemize verdiğimiz sözü yerine getirmenin kıvancını yaşıyoruz. İlçemizin en modern ve en büyük kapalı halı sahalarından birisini Huğlu Mahallemize kazandırdık. Huğlu Meslek Yüksekokulu hizmet binasının arka kısmındaki bin 632 metrekarelik kapalı alanda yapımı tamamlanan kapalı halı saha Huğlu Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Bünyesinde idare binası, soyunma odaları, kafeterya gibi donatılan yer aldığı kapalı halı sahadan kurulan aydınlatma sistemi sayesinde geceleri de Huğlulu sporseverlerin istifade edebileceğini vurgulayan Özaltun, “Huğlu mahallemiz, futbola ilginin çok yaygın olduğu, ilçemizi amatör liglerde temsil eden futbol takımımızın da bulunduğu bir yerleşim birimi. Dolayısıyla, burada futbol branşında daha iyi bir altyapının oluşturulması adına bu halı sahanın yapımını çok önemsiyoruz. Yapımı tamamlandıktan sonra inşallah önümüzdeki günlerde mahalle sakinlerimize hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.